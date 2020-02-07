AFAD'dan basın mensuplarına ilk yardım eğitimi - Son Dakika

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, kentte görev yapan basın mensuplarına ilk yardım eğitimi verildi.

AFAD binasındaki toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ile Sağlık Müdürlüğü ilk yardım eğitmeni Metin Karakuş, ulusal ve yerel gazetecilere ilk yardım konusunda bilgilendirme yaptı.

Eğitimlerde, kaza, yangın, ölümlü olaylarda 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmeden önce basın mensuplarının neler yapması gerektiğine dair bilgi verilirken, dikkat edilmesi gerekenler hakkında uygulama yapıldı.

AFAD İl Müdürü Demirel, yaptığı açıklamada, ilk yardım konusunda ciddi çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve AFAD arasında imzalanan protokol ile ilk başta AFAD gönüllüleri, muhtarlar, din görevlileri ve öğretmenler olmak üzere kentte bir çok ilk yardım eğitimi verileceğini ifade etti.