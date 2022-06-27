AFAD'dan Batı Karadeniz'de 5 il, 15 ilçe için kritik uyarı: Taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı

Birkaç gündür art arda yapılan uyarılar sonrasında Batı Karadeniz sele teslim oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'taki yağış dolayısıyla taşkın riskinin tehlikeli boyuta ulaştığını bildirdi.

5 İLDE 15 İLÇE İÇİN UYARI YAPILDI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide ilçeleri; Karabük Merkez, Ovacık ve Safranbolu; Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçeleri ile Bartın'ın Merkez ve Sinop'un Ayancık ilçesinde taşkın riskinin tehlikeli boyuta geldiği belirtildi.

"GÜVENLİ ALANLARA GEÇİN"

Duyuruda, "Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın, sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı.

SİNOP'TA EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, yol güzergahlarında hasar oluştu. Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, kent merkezi ile Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili oldu. Kent merkezinde bazı iş ev ve iş yerlerinin bodrum katlarına su doldu. AFAD, İl Özel İdaresi ile Sinop Belediyesi ekipleri, bodrum katlara dolan suyu boşaltma işlemi gerçekleştirdi. Yağış nedeniyle yol güzergahlarında da hasar oluştu. Ekipler, hasar gören bölgelerde iş makineleriyle çalışma yaptı. Ayancık ve Türkeli ilçelerinde ise küçük çapta su baskınları yaşandı. Bu arada Ayancık ilçesinde Babaçay köyü valilik kararıyla tedbir amaçlı boşaltıldı. Köy sakinlerinin bir bölümü akrabalarının yanına bir bölümü ise ilçedeki bir yurda yerleştirildi.

ZONGULDAK'TA GECE BOYU NÖBET TUTTULAR

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yollar nehre dönüştü. Polis ve jandarma ekipleri merkezi konumda sık sık devriye atarak vatandaşları uyardı. Gece saatlerinde etkili olmasını beklenen sağanak yağmur için AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri ve birçok vatandaş sel nöbeti tuttu.

İNEBOLU'DA ÇAY TAŞTI, 2 KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da ise sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı. İnebolu ilçe merkezinden geçen çayın taşma noktasına gelmesinden ötürü iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkması uyarısı yapıldı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı. Söke Çayı'nın taşması sebebiyle çay üzerindeki iki köprü de çöktü.

BAKAN SOYLU: DERE ÇOK YÜKSELDİ, TEDBİRLER ALINDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu'da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız İnebolu'ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadeleri kullandı.