AFAD'dan Bingöl'deki 5.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama - Son Dakika

AFAD'dan Bingöl'deki 5.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 3 deprem yaşandığını ve toplam 180 artçı deprem kaydedildiğini açıkladı.

AFAD'dan Bingöl'deki 5.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 3 deprem yaşandığını ve toplam 180 artçı deprem kaydedildiğini açıkladı. Depremden etkilenen 22 vatandaşın taburcu edildiği, 4 vatandaşın ise tedavilerine devam edildiği belirtildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl ili Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 3 deprem yaşanmış olup, toplam 180 artçı deprem kaydedilmiştir. 15.06.2020 tarihi saat 09.51'de yine Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştır. Yaşanan bu deprem Erzurum, Erzincan ve Tunceli illerinde de hissedilmiştir. Devam eden saha çalışmalarında şu ana kadar olumsuz bir durumla

karşılaşılmamıştır. Bingöl Adaklı ilçesi Sevkar köyü ve Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünden gelen ihbarlarda bazı evlerde kısmi hasar meydana gelmiş olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Deprem bölgesinde AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmaları devam etmektedir. Depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 22 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Haberleşmenin kolay sağlanması için gönderilen mobil baz istasyonu sayısı 7'ye yükseltilmiştir" denildi.

"İlgili kurum ve kuruluşların saha çalışmaları devam ediyor"

Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetlerinin AFAD koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, "Çalışmalara 142'si AFAD personeli olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Jandarma, İtfaiye, Belediye, Türk Kızılay, özel sektör kuruluşları ve diğer STK'lardan toplam 998 personel ve 127 araç katılmaktadır. Olay bölgesine bir adet mobil koordinasyon tırı sevk edilmiştir. Başkanlığımızca acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. AFAD bölgesel lojistik destek depolarından depremden etkilenen bölgelere yatak, battaniye, yastık çarşaf seti ile mutfak setleri sevk edilmiştir. Böylece alana toplam 2 bin 862 çadır, 3 bin 300 yatak, 7 bin 295 battaniye, 7 bin 200 yastık çarşaf seti ile 2 bin 232 mutfak seti gönderilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından bölgeye 9 bin 500 kişilik sıcak yemek, bin kumanya ve 5 bin kişilik sahra mutfak kiti gönderilmiştir. Halihazırda Bingöl'de 414 ve Erzurum'da 120 çadır kurulumu tamamlanmıştır" denildi.

"Depremden etkilenenlere psikolojik ve sosyolojik destek"

Depremden etkilenen vatandaşların beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının yanında, psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçları da karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 34 sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyolog, 114 hane ile birebir destek görüşmeleri yapmıştır" ifadelerine yer verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmaları için 90 personelin görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Gelişmeler AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir" denildi. - ANKARA

Karlıova, Deprem, Bingöl, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 06:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD'dan Bingöl'deki 5.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama - Son Dakika

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