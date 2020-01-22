AFAD'dan BM'nin sertifika sınavına girecek Azerbaycan ekibine eğitim - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), BM Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu'nun (INSARAG) sertifika sınavına girecek Azerbaycan ekibine eğitim verdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, BM INSARAG'ın "Uluslararası Ağır Arama Kurtarma Ekibi Sertifikası"na 8 yıldır sahip olan AFAD, orta sınıf sertifikası alması için 2015'ten beri Azerbaycan'a destek oluyor.

AFAD, ülkesinin ilk BM INSARAG sertifikasını almak için çalışan Azerbaycan Olağanüstü Durumlar Bakanlığı Arama ve Kurtarma Ekibi için 13-17 Ocak'ta eğitim düzenledi. Eğitim programı, afete müdahalede uluslararası yapıların kurulması ve enkazda çalışma gibi sınavda karşılaşılacak farklı başlıkları içerdi.

Programla Azerbaycan ekibine, olay yeri yönetiminden beton kütlenin çekilmesi ve kaldırılmasına, tahliyeden üst katlar ve kuyulardan kurtarmaya kadar eğitim verildi. İki günü INSARAG sınavı tatbikatına ayrılan eğitim programında, sınavda olduğu gibi 36 saat boyunca durmaksızın arama kurtarma uygulaması yapıldı.

Ankara'daki eğitimin ardından AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

Azerbaycan, kasımda gireceği sınavı geçmesi halinde "Uluslararası Orta Sınıf Arama Kurtarma Ekibi"ne sahip olacak.

Azerbaycan ekibinin kurulmasından dokümantasyona kadar destek

Azerbaycan'ın INSARAG sürecine hazırlığında, 2015'te AFAD'dan 3 uzman Azerbaycan'ın talebi doğrultusunda görevlendirildi.

Bakü'ye giden uzmanlar, ekibin oluşturulmasından malzeme temini ve eğitim programlarına kadar süreçleri belirledi.

Harici danışman ve eğitmen olan AFAD'dan uzmanlar, Azerbaycan'ın sürece dahil edilmesi için BM INSARAG Sekreteryasına olumlu rapor gönderdi ve süreç başladı.

AFAD, daha önce Türkçeye çevirdiği INSARAG kılavuzunu, çalışmalarını başlatması için Azerbaycan'a verdi. "Orta Sınıf Arama Kurtarma Ekibi Sınıflandırma Sınavı"nda gerekli olan arama kurtarma malzemeleri de Azerbaycan ekibine hibe edildi.