AFAD'dan 'çığ' açıklaması: 26 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'dan 'çığ' açıklaması: 26 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralı (2) - Son Dakika

AFAD'dan 'çığ' açıklaması: 26 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralı (2)

6 saat önce

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 53 KİŞİ YARALANDIAFAD, Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasına ilişkin yeni bir yazılı açıklama yaptı.

AFAD'dan 'çığ' açıklaması: 26 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralı (2), System.String[]

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 53 KİŞİ YARALANDI

AFAD, Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasına ilişkin yeni bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 26 kişi hayatını kaybetti; 53 kişi ise yaralandı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK)  ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor. Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesi'nden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken, 3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı" denildi.


AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:36 Kaynak: DHA
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