AFAD'dan, Denizli için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

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AFAD'dan, Denizli için kuvvetli fırtına uyarısı
6 saat önce
Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gece saatlerine kadar kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gece saatlerine kadar kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Denizli genelinde öğle saatlerinden gece saatlerine kadar saatte 70-100 kilometre hızında güneybatı (Lodos) yönlerinden kuvvetli ve tam fırtına beklendiği duyuruldu. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, soba ve doğal gazdan kaynaklanabilecek baca zehirlenmeleri gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. - DENİZLİ
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