AFAD'dan, Denizli için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'dan, Denizli için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

AFAD'dan, Denizli için kuvvetli fırtına uyarısı

6 saat önce

Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gece saatlerine kadar kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

AFAD'dan, Denizli için kuvvetli fırtına uyarısı, System.String[]

Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gece saatlerine kadar kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.


Denizli genelinde öğle saatlerinden gece saatlerine kadar saatte 70-100 kilometre hızında güneybatı (Lodos) yönlerinden kuvvetli ve tam fırtına beklendiği duyuruldu. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, soba ve doğal gazdan kaynaklanabilecek baca zehirlenmeleri gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler lodos nedeniyle iptal edildi
Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı Son dakika: Erzurum'da özel halk otobüsü yol kenarına devrildi: 1 ölü, 21 yaralı Ulaştırma Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının sebebini açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 19:48:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD'dan, Denizli için kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]