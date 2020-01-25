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AFAD'dan "deprem saati" açıklaması Açıklaması
6 saat önce
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bir depremin gün ve saatinin önceden kestirilmesinin teknolojik imkanla mümkün olmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:14 Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bir depremin gün ve saatinin önceden kestirilmesinin teknolojik imkanla mümkün olmadığını bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bir depremin gün ve saati verilerek önceden kestirilmesi günümüzün teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın spekülatif bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.
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