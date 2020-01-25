AFAD'dan "deprem saati" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

AFAD'dan "deprem saati" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bir depremin gün ve saatinin önceden kestirilmesinin teknolojik imkanla mümkün olmadığını bildirdi.

AFAD'dan

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bir depremin gün ve saatinin önceden kestirilmesinin teknolojik imkanla mümkün olmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bir depremin gün ve saati verilerek önceden kestirilmesi günümüzün teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın spekülatif bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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