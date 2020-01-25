AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı - Son Dakika

AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medyada depremle ilgili oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medyada depremle ilgili oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." ifadesi kullanıldı.

AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Elazığ'daki depremin ardından ünlü isimlerden üst üste paylaşımlar geldi Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 07:13:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]