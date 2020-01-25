AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı - Son Dakika

AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) sosyal medyada depremle ilgili oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

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