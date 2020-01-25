AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı - Son Dakika

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AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı
6 saat önce
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medyada depremle ilgili oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:52 Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medyada depremle ilgili oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.
AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." ifadesi kullanıldı.
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