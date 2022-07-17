AFAD'dan Doğu Karadeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu gece ilk saatlerden itibaren, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli; Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu ve Rize'nin kıyılarında çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.