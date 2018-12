Afad'dan "Drone Destekli" Arama Kurtarma Tatbikatı

ŞENGÜL OYMAK - Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, Türkiye 'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe 'de düzenlenen "drone destekli" arama ve kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı.Samanlı Dağları'nın zirve noktalarından bin 400 rakımlı Kuzuyayla Tabiat Parkı'ndaki tatbikatta, kar kalınlığının yer yer yaklaşık 1 metreyi bulduğu arazide senaryo gereği kaybolan 2 vatandaş, drone destekli arama ve kurtarma çalışmasıyla bulundu.İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salim Tekoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi ( AFAD ) olarak müdahalelere hazır olunması amacıyla sık sık tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.Tatbikatların, personelin bilgisinin artırılması, ekipmanların denenmesiyle teknik altyapının test edilmesi açısından önemli olduğunu aktaran Tekoğul, İstanbul 'a 1,5 saat uzaklıktaki Kartepe'de karlı ortamı değerlendirmek istediklerini ve kış tatbikatını Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdiklerini belirtti."750 metre uzaklıkta diğer vatandaşımızı drone keşfediyor"Tatbikatla ilgili bilgi veren Tekoğul, şöyle konuştu:"Senaryomuz şöyle şekilleniyor, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 vatandaşımızın bu bölgede kaybolduğu ihbarı geliyor. Konum alındıktan sonra bütün ekiplerimizle buraya intikal ediyoruz ve burada önce keşif çalışması icra ediliyor. Öncelikle drone kaldırarak, havadan bir keşif yapıyoruz. Bir vatandaşın uçurumda yuvarlandığını ve yaralı olduğunu tespit ediyoruz ve ekiplerimiz, makara ve palanga sistemiyle oradan vatandaşımızı çıkarmak üzere istasyon kuruyorlar."Diğer taraftan radyo frekansıyla çalışan, sinyal verici alıcı sistem çerçevesinde yürütülen bir cihazla diğer vatandaşın çığ altında olma ihtimalini göz önünde bulundurarak bir test yapmaya çalıştıklarını anlatan Tekoğlu, "Ses alınamayınca, bizim sondalama çalışması başlatmamız gerekiyor. 2 ila 6 metre uzunluğundaki metal çubuklarla sondalama çalışmasına başlıyor. Yine oradan bir netice alamadığı için drone tekrar kaldırarak, daha geniş bir keşif yapma mecburiyeti hissediyoruz ve gerçekten 750 metre uzaklıkta diğer vatandaşımızı drone keşfediyor, tespit ediyor. Çığın altında insan kalmadığı garantisiyle arkadaşlarımızı, diğer vatandaşımızı kurtarmaya yöneltiyoruz. Makara ve palanga sistemiyle kurtarılan diğer vatandaşımız da 8x8 amfibik aracımızla güvenli bölgeye alarak, ambulansa yetiştiriyoruz." diye konuştu.Tekoğul, eğitim çalışmalarını her yıl artırdıklarını, 2018 yılında sadece 46 bin kişiye ulaştıklarını vurgulayarak, ilkokullarda, iş yerlerinde kamu ve özel sektörde eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi."Biz can kurtarıyoruz""AFAD sadece üniformalı kıyafetlerle müdahale eden bir kurum değil." diyen Tekoğul, bu yıl mahsur kalma ve kayıp gibi 150 olaya müdahale ettiklerini, ayrıca diğer kuruluşlarla ortak hareket ederek müdahalede bulundukları olayların da olduğunu belirtti.AFAD'ın görevlerinin çok kapsamlı olduğunu, "AFAD her şeye bakar" şeklinde genel bir slogan bulunduğunu kaydeden Tekoğul, "KBRN müdahalelerinden, suda arama kurtarma müdahalelerine, mahsur kalma, kayıp, göçük, heyelan olaylarına kadar çok geniş bir yelpaze." dedi.Müdahale çalışmalarının, yaptıkları çalışmaların yüzde 20'lik kısmını oluşturduğuna, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yaptıkları çalışmalar olduğuna işaret eden Salim Tekoğlu, şunları kaydetti:"Biz can kurtarıyoruz. Araç çekmek gibi bir görevimizin olmadığını da vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Bu anlamda vatandaşların önlem almaları hem kendi sağlıkları açısından hem de bizim açımızdan önemli. Herhangi bir doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşlarımızın, normal şartlarda olunamayan yerlere gittiklerinin bilincinde olmaları lazım. Biz Gebze Ballıkayalar'da mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya gidiyoruz ve terlikle giden vatandaşlarımızı görüyoruz."