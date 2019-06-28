AFAD'dan "drone" destekli hayvan arama operasyonu

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Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi

Rusya Lideri Putin ve ABD Lideri Trump, Türkiye'yi konuştu

Son dakika! İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti