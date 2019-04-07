Son Dakika Haberleri: Afad'dan "Dünya Sağlık Günü" Paylaşımı

Afad'dan "Dünya Sağlık Günü" Paylaşımı

28 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Myanmar'daki katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mülteciler için Sağlık Bakanlığı işbirliği ile sundukları sağlık hizmetlerine devam ettiklerini bildirdi.

Afad'dan
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Myanmar'daki katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mülteciler için Sağlık Bakanlığı işbirliği ile sundukları sağlık hizmetlerine devam ettiklerini bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Myanmar'daki katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mülteciler için Sağlık Bakanlığı işbirliği ile sunduğumuz sağlık hizmetlerine devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

"#DünyaSağlıkGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda, AFAD ve Sağlık Bakanlığının Bangladeş Hastanesi'nde sunduğu sağlık hizmetlerini anlatan afişe de yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:23 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi? Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 13:51:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afad'dan "Dünya Sağlık Günü" Paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]