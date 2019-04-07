Afad'dan "Dünya Sağlık Günü" Paylaşımı
28 dakika önce
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Myanmar'daki katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mülteciler için Sağlık Bakanlığı işbirliği ile sundukları sağlık hizmetlerine devam ettiklerini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
), Myanmar
'daki katliamdan kaçarak Bangladeş
'e sığınan Arakanlı mülteciler için Sağlık Bakanlığı
işbirliği ile sundukları sağlık hizmetlerine devam ettiklerini bildirdi.
AFAD'ın Twitter
hesabından 7 Nisan Dünya Sağlık Günü
dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Myanmar'daki katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mülteciler için Sağlık Bakanlığı işbirliği ile sunduğumuz sağlık hizmetlerine devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
"#DünyaSağlıkGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda, AFAD ve Sağlık Bakanlığının Bangladeş Hastanesi'nde sunduğu sağlık hizmetlerini anlatan afişe de yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:23 Kaynak: AA
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