AFAD'dan Düziçi'nde eğitim - Son Dakika

Osmaniye AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, gönüllülerinin katkılarıyla afetlerin getireceği zararı en aza indirmeyi ve toplumu daha dirençli hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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