Afad'dan Edirne'ye Yeni Kurtarma Aracı

Edirne AFAD
, su altı robotu, botu, metrelerce halat fırlatma özelliği, canlı yayın yapabilme yeteneği olan tam donanımlı kurtarma aracını Avrupa Birliği
projesi kapsamında araç parkına kazandırdı.
Nehir taşkınlarında yada sel durumlarında, daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale yapmak için Avrupa Birliği projesi kapsamında hibe alınan tam donanımlı arama kurtarma aracı basına tanıtıldı.
Edirne AFAD ve Bulgaristan
'ın Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen "Sel Durumuna Hazırlıklı Olma ve Müdahale Etmek İçin Sınır Ötesi İşbirliği Projesi" kapsamında, alınan ekipmanların tanıtımı için Meriç Nehri
kenarında etkinlik düzenlendi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp
, programda kendisine verilen AFAD şapkası ve yeleğini giydikten sonra, yeni alınan tam donanımlı arama kurtarma aracını inceledi. Araç
hakkında AFAD Edirne Müdürü Vekili Kürşat Erata'dan bilgi alan Vali Canalp, donanım ve kullanım amacı açısından çok özel bir aracın Edirne'de hizmet edeceğini belirtti.
Yapılan projenin Bulgaristan ile olan çok iyi ilişkilerin yansıması olduğunu ifade eden Canalp, "Önümüzdeki dönemde bu tür işbirliği örneklerini de görmeye devam edeceğiz." dedi.
AFAD Edirne Müdürü Vekili Kürşat Erata ve Bulgaristan İçişleri Bakanlığı
Afet Önleme ve Taşkınlarla Savaş Birimi Müdürü Spiridon Aleksandrov iki ülke arasındaki işbirliğinin her geçen gün arttığına dikkat çekti.
AFAD Edirne İyileştirme Şube Müdürü Ali Altındal da, Türkiye
'de sel ve taşkın için bu donanımda aracın sadece Edirne'de olduğunu aracı özel olarak kendilerinin dizayn ettirdiklerini anlattı.
Konuşmaların ardından senaryo gereği Meriç Nehri'ne düşen bir kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tam donanımlı kurtarma aracı
Taşkın ve sel baskınları için dizayn edilen araç, özel şasesi, taktik tekerlekleri, su altı arama robotu, 200 metre halat fırlatma ekipmanı ve araç üzerindeki bot elektro mekanik sistemle dikkat çekiyor. Araç içerisinde devrem ve enkaz kaldırma ekipmanları da bulunuyor. Canlı yayın yapma özelliği de bulunan araçta bir de gece görüş özelliği de olan drone bulunuyor.