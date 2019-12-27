AFAD'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama - Son Dakika
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AFAD'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Elazığ'daki depremde alınan ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve boş bir binada yıkım meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Elazığ'daki depremde alınan ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve boş bir binada yıkım meydana geldiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AFAD Başkanlığı tarafından yapılan tespitlerde, Elazığ Sivrice'de saat 10.02'de 4,9 büyüklüğünde ve 7,02 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Alınan ilk bilgilere göre depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve boş bir binada yıkım meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Elazığ İl AFAD tarafından Sivrice ilçesi ve köylerine ekipler sevk edilmiştir. Diyarbakır AFAD Birlik Müdürlüğü tedbir amaçlı teyakkuza geçirilmiştir. Elazığ Valiliği ve AFAD yetkilileri gelişmeleri takip etmektedir." denildi.

Bakan Soylu Elazığ'a gidiyor

Öte yandan alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Elazığ'a giderek incelemelerde bulunacak, yetkililerden bilgi alacak.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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