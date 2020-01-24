AFAD'dan Elazığ depremi hakkında açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'dan Elazığ depremi hakkında açıklama - Son Dakika

AFAD'dan Elazığ depremi hakkında açıklama

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre...

AFAD'dan Elazığ depremi hakkında açıklama, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir. Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir. Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor. Doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. AFAD, gelişmeleri aralıksız takip etmektedir" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İçişleri Bakanlığı, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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