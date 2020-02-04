AFAD'dan Elazığ depremine ilişkin video - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'dan Elazığ depremine ilişkin video - Son Dakika

AFAD'dan Elazığ depremine ilişkin video

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki kurtarma çalışmaları ve yapılan yardımlarla ilgili video hazırladı.

AFAD'dan Elazığ depremine ilişkin video, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki kurtarma çalışmaları ve yapılan yardımlarla ilgili video hazırladı.

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından, "Elazığ ve Malatya için tek yürek olduk. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yaralarını sarana kadar buradayız." mesajıyla bir video paylaşıldı.

İki ilde depremzedeleri enkazdan çıkarma çalışmaları ve deprem sonrasındaki yardımlara ilişkin görüntülerin olduğu videoda, şu bilgilere yer verildi:

"İlk andan itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tüm kurum ve kuruluşlarımızla harekete geçtik. Deprem bölgesinde umut dolu bekleyişi süren 45 vatandaşımıza ulaştık. Bir can daha kurtarabilmek için bir an olsun gözümüzü kırpmadan sadece tek bir ses için bekledik. Tüm Türkiye ile beraber depremden etkilenen bölge halkımızın yanında olduk. Elazığ depremi sonrasında en büyük teşekkür, canları pahasına görev yapan tüm kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları, fedakar çalışanlarımız ve siz yardımsever vatandaşlarımıza."

Videoda, depremzedelerle yapılan röportajlar da yer aldı.

Malatya, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarmadan örnek davranış! Enkazda buldukları altınları sahibine teslim ettiler
Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Van Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü

Son Dakika Haberleri
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 20:57:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD'dan Elazığ depremine ilişkin video - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]