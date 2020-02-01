AFAD'dan Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsü - Son Dakika

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AFAD'dan Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsü
6 saat önce
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsünü paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:15 Kaynak: İHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsünü paylaştı.
AFAD, 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsünü Twitter üzerinden paylaştı. 24-31 Ocak 2020 tarihleri arasında kaydedilen verilerin paylaşıldığı görüntülere, " Avrupa'nın en büyük 2. deprem gözlem ağına sahip olan AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz tarafından ölçülen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depremi ve artçı depremlerinin 3 boyutlu görüntüsü" notu düşüldü. - ANKARA
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