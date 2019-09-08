Son Dakika Haberleri: AFAD'dan Filistinli çocuklara eğitim desteği
Son Dakika Güncel Haber

AFAD'dan Filistinli çocuklara eğitim desteği

42 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansının (UNRWA), "Eğitim, ekmekten sonra bir milletin en büyük ihtiyacıdır" sloganıyla Filistinli çocuklara daha iyi şartlarda eğitim verilmesi için yardım kampanyası başlattığı bildirildi.

AFAD'dan Filistinli çocuklara eğitim desteği, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansının (UNRWA), "Eğitim, ekmekten sonra bir milletin en büyük ihtiyacıdır" sloganıyla Filistinli çocuklara daha iyi şartlarda eğitim verilmesi için yardım kampanyası başlattığı bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, UNRWA'ya bağlı 700 okulda 525 bin Filistinli öğrencinin öğrenim gördüğü belirtildi.

Başkanlık tarafından başlatılan kampanya kapsamında, uzun vadeli ve kalıcı çözüme eğitimle katkı sağlamak amacıyla Filistinli çocukların eğitimine destek olmaya davet edildiğine işaret edilerek, kampanyaya verilecek desteğin, Filistin halkının kimliğinin korunması ve çocukların daha güzel bir geleceğe kavuşmaları için büyük önem arz ettiği kaydedildi.

Vatandaşların kampanyaya, "www.afad.gov.tr" adresinden online bağış yapabilecekleri gibi cep telefonlarının kısa mesaj bölümüne "FİLİSTİN" yazıp 1866'ya göndererek de destek sağlanabileceği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler, Filistin, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Soylu'nun, kayyum açıklamasına İmamoğlu'ndan jet yanıt: Polemikten beslenmiyorum
Son Dakika: Soylu'dan, "İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Söz konusu değil Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı! Sağanak bekleniyor Sayıştay'dan bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 12:16:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AFAD'dan Filistinli çocuklara eğitim desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]