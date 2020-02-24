AFAD'dan 'Gönüllü ol' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'dan 'Gönüllü ol' çağrısı - Son Dakika

AFAD'dan 'Gönüllü ol' çağrısı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkalığının afetlere dirençli bir Türkiye için başlatmış olduğu 'Afetlere Hazırlık Yılı' çalışmaları aralıksız devam ediyor.

AFAD'dan 'Gönüllü ol' çağrısı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkalığının afetlere dirençli bir Türkiye için başlatmış olduğu 'Afetlere Hazırlık Yılı' çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Afetlere Hazırlık Yılı projesinin Şubat ayı temasını 'Gönüllü ol' olarak belirleyen AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Gönüllülerin afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol alması ve faaliyetlere destek vermesi günümüzde afet yönetiminin önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Bu nedenle ülkemizde gönüllülerin afet yönetimi süreçlerine dahil edilmesi, bu kapsamda görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin desteklenmesi ve performanslarının izlenmesi önem arz etmektedir. AFAD, bu düşünceden hareketle Afetlere Hazırlık Yılı projesinin Şubat ayı temasını 'Gönüllü ol' olarak belirledi" denildi.


AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala yönlendiriliyor. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edilebiliyor. Hedeflerinin afetlere dirençli bir toplum oluşturmak olduğunu belirten yetkililer, tüm vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti. - ESKİŞEHİR

Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:27 Kaynak: İHA
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