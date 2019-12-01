AFAD'dan gönüllüler için bilgilendirme toplantısı

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Gönüllülük Projesinin tanıtımı amacıyla, tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda AFAD gönüllülerine, gönüllülük çalışmaları hakkında bilgiler verildi.



Gönüllülük Projesinin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme toplantısında konuşan İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Dr. Suat Tüfekçi, "Şu an 81 ilimizde gönüllüler bir araya geliyorlar ve birbirlerini tanıyorlar, bizi tanıyorlar. Neler yapabileceklerini öğreniyorlar, konuşuyorlar akabinde de teknik bilgi ve pratik eğitimlerle gönüllülerimizin afet ve acil durumlarda takım arkadaşı olması için gerekli çalışmayı yürütüyorlar. Bu önemli toplumsal bir vazife. Gönüllüler olmadan başarı sağlanması mümkün değil" dedi.



"Gönüllülük önemli bir toplumsal vazife"



Konu hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler veren Tüfekçi, "Bugün burada olmak bizim için çok güzel bir duygu. Ne mutlu ki gönüllü olarak burada beraberiz. Gönüllülük programı AFAD Başkanlığımızın Türkiye genelinde 81 ilde uyguladığı afet ve acil durumlarda gönüllü desteklerinin sağlanması amacıyla hayata geçirdiği bir program. 2018 yılında başlayan programımız bu yıl şekillendi. Şu an 81 ilimizde gönüllüler bir araya geliyorlar ve birbirlerini tanıyorlar, bizi tanıyorlar. Neler yapabileceklerini öğreniyorlar, konuşuyorlar akabinde de teknik bilgi ve pratik eğitimlerle gönüllülerimizin afet ve acil durumlarda takım arkadaşı olması için gerekli çalışmayı yürütüyorlar. Bu önemli toplumsal bir vazife. Gönüllüler olmadan başarı sağlanması mümkün değil. AFAD başkanlığı olarak tüm sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimizle acil durumlarda yaraları sarmayı amaçlıyoruz. Bunun için gönüllülerimizle bir araya gelmek ve akabinde iyi bir eğitimle beraber faaliyetlere geçmeyi planlıyoruz. Gönüllülük projesi hem eğitim hem de sosyal bir aktivite" diye konuştu.



"Eğitimlerde özverili bir çaba gösterelim"



AFAD İl Müdürü Ekrem Küçükbayram ise, afet durumlarında yardımcı ekiplerin iletişimine dikkat çekerek, "Burada farklı illerden arkadaşlarımız da var. Buradaki arkadaşlarımız yaz tatillerinde memleketlerine gittiklerinde oradaki il müdürlükleriyle muhakkak irtibatlaşın. Ailenize AFAD'ın ne olduğunu muhakkak anlatın. Genellikle burada öğrenci arkadaşlarımız fazla. Ağı genişletmek için arkadaşlarınızı da davet edin, aramıza katılsınlar. Kastamonu'da kamu olarak müthiş bir kaynaşmamız var, gittiğimiz yerlerde de iyi bir iletişim içindeyiz. Sizin de iyi bir iletişim kurmanız lazım, arkadaşlarınıza güvenmeniz lazım ve o şekilde bir ekip oluşması lazım. Bundan dolayı eğitimlerde özverili bir çaba gösterelim. Arama kurtarma anlamında eğitim alacaksanız muhakkak özveriyle eğitimlerin üzerinde durun" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU