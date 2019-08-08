AFAD'dan "Gönüllülük Projesi Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi" toplantısı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Adana'da ""Gönüllülük Projesi Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi" toplantısı tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:43 Kaynak: İHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD
) Adana
'da ""Gönüllülük Projesi Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi" toplantısı tamamlandı. Adana Valiliği
toplantı salonunda Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın
başkanlığında toplanan AFAD Adana yönetimi ilk gün toplantısında kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerine "Gönüllülük Projesi Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi" verdi. İkinci gün ise toplantıda Türkiye
Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) konusunda görüşüldü.
Toplantı sonunda Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın katılanlara teşekkür etti. - ADANA
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