AFAD'dan Günyüzü ilçesinde KBRN ve doğal afet eğitimi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Günyüzü ilçesinde; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırı (KBRN) ve doğal afet eğitimi verildi.

Günyüzü Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirilen eğitimde; deprem, yangın, sel ve nükleer saldırı eğitimleri ele alındı. AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen seminere, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. - ESKİŞEHİR