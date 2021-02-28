AFAD'dan Hakkari Üniversitesi arama kurtarma ekiplerine uygulamalı çığ eğitimi - Son Dakika

AFAD'dan Hakkari Üniversitesi arama kurtarma ekiplerine uygulamalı çığ eğitimi

28.02.2021 15:47
AFAD'dan Hakkari Üniversitesi arama kurtarma ekiplerine uygulamalı çığ eğitimi, System.String[]

Hakkari Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, Hakkari Üniversitesi bünyesinde kurulan arama kurtarma birimi personeline uygulamalı çığ eğitimi verildi.

Hakkari Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, Hakkari Üniversitesi bünyesinde kurulan arama kurtarma birimi personeline uygulamalı çığ eğitimi verildi.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen programda AFAD görevlileri, katılımcılara çığ bölgesine harekat tarzı, olay yeri yönetimi ve ekip oluşumu konularını anlattı.

Fiziki, sonda ve yaşam sinyal cihazıyla arama teknikleri hakkında bilgi verilmesinin ardından katılımcılar, oluşturulan alanda uygulamalı eğitime tabi tutuldu.

AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de çeşitli afetlerin yaşandığını, çığın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşları ve kurumların bünyesinde oluşturulan ekiplere eğitim vererek onları bu tür durumlara hazır hale getirdiklerini belirten Karadeniz, "Bu ekiplere ilk yardım, yangın ve kentsel arama kurtarma eğitimleri de vereceğiz. Gönüllülerimize yönelik de eğitimlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada da bu gibi çalışmalara destek verdiklerini dile getirerek, "Gençlerimizi kurtarıcı durumda görmek bizleri sevindirir. Üniversite olarak bu tür faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz. Gönüllü arkadaşlarımızın artmasına katkı sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma Timi Başkanı Hacı Tansu ise arama kurtarma çalışmalarının önemine değinerek, verilen eğitimlerin afetlere müdahalede hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD'dan Hakkari Üniversitesi arama kurtarma ekiplerine uygulamalı çığ eğitimi - Son Dakika


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