AFAD'dan hayat kurtaran bilgiler - Son Dakika
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AFAD'dan hayat kurtaran bilgiler

6 saat önce

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD Birimi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri için afet farkındalığı eğitimi verildi.

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Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD Birimi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri için afet farkındalığı eğitimi verildi.


OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ile Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, Doç. Dr. Birsen Altay ve Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu ile Arş. Gör. Emel Güven'in koordinatörlüğündeki eğitim, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.


Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD Birimince sunulan eğitimde; afetler hakkında genel bilgiler, afet öncesi ve sonrasındaki çalışmalar, aktif fay hatları üzerindeki Türkiye'de olası bir depremde neler yapılacağı ve nasıl davranılacağına dair detaylar, depreme dair insani ve toplumsal bilinci öne çıkaracak yaklaşımlar ile afet yönetimi gibi hususlara yer verildi.


Eğitimde öğrenciler AFAD yetkililerine merak ettikleri noktaları sorabilme fırsatını bulurken, AFAD gönüllüsü olabilme şansını da yakaladılar. AFAD Birimi görevlileri Ali Kulaç ve Merve Arıcı Kizek'in verdiği eğitime; Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Dil ve Konuşma Terapisi, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet Bölümlerinden toplam 2 bin 57 öğrenci katıldı.


Eğitim sonunda Doç. Dr. Birsen Altay ve Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu, eğitmenler Ali Kulaç ve Merve Arıcı Kizek'e teşekkür belgesi takdim ederken, benzer eğitimlerin tekrarlanacağı ve bazı afetlere yönelik uygulamalı eğitimler verileceği konusunda AFAD yetkilileri ile fikir birliğine varıldı. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:19 Kaynak: İHA
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