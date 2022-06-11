AFAD'dan hayvan kurtarma tatbikatı - Son Dakika
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AFAD'dan hayvan kurtarma tatbikatı

11.06.2022 16:44

AFAD'dan hayvan kurtarma tatbikatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Hayvan Arama Kurtarma Derneği işbirliği ile İzmir'de verilen Hayvan Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi'nin ardından hayvan kurtarma tatbikatı düzenlendi.

AFAD'dan hayvan kurtarma tatbikatı

İZMİR - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Hayvan Arama Kurtarma Derneği işbirliği ile İzmir'de verilen Hayvan Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi'nin ardından hayvan kurtarma tatbikatı düzenlendi.

2022 yılını 'Tatbikat Yılı' ilan eden AFAD Başkanlığı ile Hayvan Arama Kurtarma Derneği iş birliği ile düzenlenen Hayvan Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi, İzmir'de gerçekleştirildi. Arama kurtarma konusunda profesyonel olan ekiplerin afet ve acil durumlarda oldukça farklı bilgi ve ekipman ihtiyacından ortaya çıkan eğitim, ekiplerin ve hayvanların karşılaşabileceği risk ve zararları azaltmak, arama ve kurtarma ekiplerin kapasitesini geliştirilmek amacıyla düzenlendi.

Eğitim çerçevesinde; 'Hayvan Kurtarmada Teknik ve Yöntemler', 'Acil Tıbbi Müdahale', 'Biyogüvenlik ve Zoonoz Hastalıklar', 'Planlama' ve 'Standart Operasyon Planı', 'Kurtarılan sahipli ve sahipsiz hayvanların, olay bölgesinden tahliye noktalarına taşınması, beslenmeleri ve yeniden bir yaşam formu sunulması' konuları işlendi. Eğitime; AFAD arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinden 55, afet ve acil durum arama ve kurtarma ekiplerinden 2, Polis Arama ve Kurtarma ekibinden 5, Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 5, Emniyet Genel Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timinden 5 olmak üzere toplam 72 arama kurtarma personeli katıldı.

"İzmir'den tüm Türkiye'ye yayılacak"

Hem Elazığ hem de İzmir depremlerinde vatandaşların hayvanlar kurtarıldığında da sevinç çığlıkları attığını gördüklerini söyleyen AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Hayvan arama kurtarma ile ilgili olarak amatör bir ruhla çalışmalara devam ediyoruz. AFAD olarak son 2 yılda bin 800'e yakın hayvan arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdik. Biz bunu profesyonel bir şekilde gerçekleştiremediğimizin farkına vardık. Hayvanların arama kurtarmasını nasıl yapacağımız konusunda bir kitapçık oluşturduk. İlk kez hayvan arama kurtarma eğitmeni eğitimi verdik. Gönüllülerden oluşan 2 bin kişiye yakın arama kurtarma personelimiz var. Hayvan Arama kurtarma eğitimini de bundan sonra zorunlu hale getiriyoruz. Bu işin merkezini de İzmir olarak seçtik. Buradan tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz" dedi.

Kuzu, kedi ve köpek kurtarıldı

AFAD İzmir yerleşkesinin eğitim alanında yapılan tatbikatta ise senaryo gereği, merkez üssü İzmir'in Kemalpaşa ilçesi olan 5.9'luk bir deprem gerçekleşti. Depremin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alan taraması yaparak bazı binaların ve ağılların yıkıldığını tespit etti. Seviye 2'den afet çalışmalarına başlanması talimatının ardından 112'ye gelen ihbarda yıkılan ağıllardan birinde küçükbaş hayvanlarla birlikte sahibinin göçük altında kaldığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, 1 kuzu ile sahibini göçükten kurtarırken, senarya gereği yıkılan diğer binadan bir köpek kurtarıldı.

Tatbikat çerçevesinde sahibi ile birlikte yüksek bir noktada mahsur kalan bir kedi de sahibi ile birlikte kurtarılarak acil tıbbi müdahaleleri yapıldı.

AFAD'dan hayvan kurtarma tatbikatı
AFAD'dan hayvan kurtarma tatbikatı
AFAD'dan hayvan kurtarma tatbikatı
AFAD'dan hayvan kurtarma tatbikatı
AFAD'dan hayvan kurtarma tatbikatı
AFAD'dan hayvan kurtarma tatbikatı
AFAD'dan hayvan kurtarma tatbikatı
AFAD'dan hayvan kurtarma tatbikatı
AFAD'dan hayvan kurtarma tatbikatı

YORUMLAR
500
'Hayvan Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi' programı ilk mezunlarını verdi 'Hayvan Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi' programı ilk mezunlarını verdi Kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı Kayalıklardan düşen vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AFAD'dan hayvan kurtarma tatbikatı - Son Dakika

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