AFAD'dan İdlib'in kuzeyine siviller için briket ev - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İdlib'in kuzeyinde yapılması planlanan toplam 7 bin 397 briket evden 616'sının tamamlandığını ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) taahhüdüyle 12 bin 603 briket ev daha inşa edilerek, toplamda briket ev sayısının 20 bine çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde ve AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, İdlib'de ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

İdlib merkezinde ve kırsalında savaş öncesinde 1,5 milyon kişi yaşamaktayken, savaş süresince bölgenin yoğun göç alması sebebiyle İdlib'in nüfusu 3,7 milyona yaklaştı. İdlib çevresinde "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilanından sonra yapılan saldırılarda yaklaşık 360 bin aile (1,8 milyon kişi) yerinden edildi.

İdlib merkez, İdlib kuzeyi, Atme kamplar bölgesine ve sınıra yakın noktalarına yönelik göç hareketleri sonucunda, 1 Aralık 2019'dan bugüne kadar yaklaşık 930 bin kişi Türkiye sınırına yakın yerlere göç etti.

Göç edenlerin yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşurken, bölgedeki kış koşulları ve yoğun yağış da yaşam şartlarını olumsuz yönde etkiliyor.

Siviller için briket evler



İdlib'den zorla göç ettirilenlerin daha iyi şartlarda barınabilmesi için AFAD ve 13 Ocak'ta başlatılan "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyasına katılan 8 STK çalışmalarına devam ediyor.

Kampların çevresindeki mevkilerde, briket evlerin yapıldığı alanlarda altyapı ve zemin çalışmalarını AFAD gerçekleştiriyor.

Yapım sürecinde evlerin inşa edildiği sivil kamp ve barınma alanı yakınlarına yapılan saldırılar nedeniyle yavaş ilerleme görülürken, AFAD koordinasyonunda devam eden söz konusu kampanya ile İdlib'in kuzeyinde planlanan ve 502'si AFAD'ın olmak üzere, toplamda 7 bin 397 briket evden 616'sının yapımı tamamlandı.

Kampanyaya katılarak evleri yaptıran 8 STK arasında Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir Derneği, Deniz Feneri Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Hüdayi Vakfı ve Sadakataşı Derneği yer alıyor.

Göç ettirilen kişi sayısının artmasından dolayı STK'lerin taahhüdüyle 12 bin 603 ev daha inşa edilerek, briket ev sayısının 20 bine çıkarılması hedefleniyor.

Yardımlar devam ediyor



İdlib'de rejim saldırılarının şiddetlenmeye başladığı Aralık 2019'dan itibaren bugüne kadar AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir, Deniz Feneri, İHH ve Sadakataşı dernekleri tarafından İdlib'deki sivillere yönelik toplamda 31 bin 172 gıda kolisi, 4 milyon 989 bin 836 gıda dışı diğer malzeme, 183 bin 263 barınma malzemesi, 419 bin 982 hijyen malzemesi, 673 bin 331 ısınma malzemesi, 12 bin 273 hijyen kolisi, 931 bin 206 (kg/lt) muhtelif gıda, 133 bin 308 muhtelif gıda, 1 milyon 89 bin 985 giyim/ayakkabı, 6 bin 515 çadır, 56 bin 483 biriket taş, 3 milyon 561 bin 464 kilo un, 3 milyon 832 bin 200 ekmek ve 59 bin 430 sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Yılbaşından itibaren 1271 insani yardım tırı, 2019 yılı başından bu yana ise toplamda 3 bin 62 insani yardım tırı bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bu arada, İdlib'deki sivillere destek olmak isteyenler, "www.afad.gov.tr" adresinden ya da "İDLİB" yazıp 1866'ya SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilecekler.