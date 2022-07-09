AFAD'dan İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( AFAD ), aralarında İstanbul ve Ankara 'nın da bulunduğu 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Sel, su baskını , yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

Ankara Valiliği: 'Bayramın ilk günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın merkez, kuzey ve batı kesimlerinde öğle...

Kaynak: DHA

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