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AFAD'dan itfaiye ekiplerine eğitim

1 saat önce

Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Karlıova'daki itfaiye ekiplerine eğitim verdi.

AFAD'dan itfaiye ekiplerine eğitim, System.String[]
Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Karlıova'daki itfaiye ekiplerine eğitim verdi.

AFAD tarafından Karlıova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerine eğitim verildi. Teorik ve pratik eğitimlerde trafik kazalarına müdahale, kazalarda kullanılan ara ve gereçler hakkında bilgiler verildi. Eğitim sonrası Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, AFAD'ın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bu tür eğitimlerin çok önemli olduğunu belirten Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, olası kaza durumlarında belediye ekiplerinin olay yerinde yapacağı her müdahalenin çok kritik olduğunu ifade etti. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:10 Kaynak: İHA
Karlıova, İtfaiye, Bingöl, AFAD, Güncel
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