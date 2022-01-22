AFAD'dan jandarma ve belediye personeline yerel destek eğitimi - Son Dakika

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Muradiye ilçesindeki jandarma ve belediye personeline görsel ve uygulamalı yerel destek eğitimleri verildi.

Van AFAD Müdürlüğü görevlileri tarafından verilen yerel destek eğitimlerinde jandarma ve belediye personelinin afetlere karşı hazır olmaları hedefleniyor. Verilen yerel destek eğitimlerinde slayt gösterilerinin ardından uygulamalı eğitimlerle tatbikat yapıldı. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Muradiye Belediyesi personelinin katıldığı eğitimlerde yol yardımı, hasta kurtarma, sel ve yangın gibi birçok konuda bilgilendirilmelerde bulunuldu. - VAN