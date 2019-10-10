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AFAD'dan kamu personeline eğitim

1 saat önce

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Abana ve Bozkurt ilçelerindeki kamu görevlerine deprem ve yangın eğitimi verildi.

AFAD'dan kamu personeline eğitim, System.String[]

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Abana ve Bozkurt ilçelerindeki kamu görevlerine deprem ve yangın eğitimi verildi.

Abana Kaymakamlığın Toplantı Salonu'nda AFAD'ın arama kurtarma teknisyenlerince verilen eğitimlerde afetlerde "ilk 72" saatin önemine vurgu yapıldı.

Deprem anında yapılması gerekenler ve günlük hayatta karşılaşılabilecek yangın olaylarına karşı kamu personelini bilgilendiren AFAD ekibi, alınabilecek tedbirler ve müdahale yöntemlerinden bahsetti.

Eğitimin ardından bahçede ateş yakan AFAD ekibi, yangın anında söndürme tüpünün kullanımını da uygulamalı olarak gösterdi.

Bozkurt'ta da kamu personeline eğitim veren AFAD ekibi, afet ve acil durumlar hakkında merak edilen soruları yanıtlayarak farkındalık oluşmasını sağladı.

Abana, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:12 Kaynak: AA
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