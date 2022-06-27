AFAD'dan Karadeniz'e yağış uyarısı: Taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı

Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak, bazı ilçelerde sele neden oldu. Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Söke Çayı'nın taşması nedeniyle 2 köprü çöktü. Vatandaşlara, iş yerlerinin açılmaması ve üst katlara çıkmaları yönünde uyarı yapıldı. Şiddetli yağışlara ilişkin bir uyarı da Afet ve Acil Durum Yönetimi'nden (AFAD) geldi.

"DERE KENARINDA BULUNAN ARAÇLARI ÇEKİN"

AFAD, taşkın sahasında bulunan Bartın, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de vatandaşları, sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda bulunmaları ve dere kenarında bulunan araçların çekilmesi konusunda uyardı. Acil durumlarda ise 112'yi aramalarını hatırlattı.

"TAŞKIN RİSKİ TEHLİKELİ BOYUTA ULAŞMIŞTIR"

Açıklamada, "Bartın, Adana, Bozkurt ve Çatalzeytin'de taşkın riski tehlikeli boyuta ulaşmıştır. Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemli duyurulur" denildi.

İşte sağanağa teslim olan bölgelerden kareler;