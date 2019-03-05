Son Dakika Haberleri: Afad'dan Keçi Kurtarma Operasyonu

Afad'dan Keçi Kurtarma Operasyonu

19 dakika önce

Tokat'ta dağlık alanda bir yamaçta mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

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Tokat'ta dağlık alanda bir yamaçta mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Tokat'a yaklaşık 25 km uzaklıkta olan Küçükbağlar Köyünde dağlık alanda mahsur kalan keçi, sahipleri ve köylüler tarafından kurtarılamayınca AFAD'a haber verildi. Köy sınırları içerisinde bulunan Kale Mevkiine gelen ekipler keçinin bulunduğu yere halatla inmeye karar verdi. Alınan güvenlik tedbirleri sonrasında yamaca inen AFAD personeli, bağlı olduğu halata yaptığı ek bağlantı ile keçiyi güvenceye aldı. Keçiyi kucaklayan ve zorlu şartlarda tırmanışa geçen AFAD personelini meslektaşları da yukarıdan çekmeye başladı. An be an kaydedilen görüntülere zavallı keçinin korkudan çıkardığı sesler de yansıdı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonunun finalinde zirveye ulaşan AFAD personeli zavallı hayvanın bağlı olduğu kurtarma aparatını çözerek serbest bıraktı. Firari keçinin sahibi Mehmet Mine'ye teslim edildiği öğrenildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:04 Kaynak: İHA

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