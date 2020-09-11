AFAD'dan, Kızılırmak Nehri'nde kurtarma tatbikatı - Son Dakika

NEVŞEHİR Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Kızılırmak Nehri'nde, kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Nevşehir AFAD ekipleri, boğulma vakalarına karşı Kızılırmak Nehri'nde kurtarma tatbikatı yaptı. Toplam 8 çalışma grubundan 18 personelin görev aldığı tatbikatta senaryoya göre, Gülşehir ilçesinin Açıksaray mahallesinde Kızılırmak nehrine serinlemek amacıyla giren 2 kişi, nehir suyunun yükselmesi ile birlikte boğulma tehlikesi yaşarken, diğer bir vatandaş da bir adacıkta mahsur kaldı. Yardım talebi üzerine AFAD'dan 18 kişilik ekip, botla Kızılırmak Nehri'ne girerek, boğulma tehlikesi yaşayan kişilere ulaştı. 3 kişi sedyelere konularak kıyıya çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat, başarıyla tamamlandı.