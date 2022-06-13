AFAD'dan korkutucu bildirim: "Hayati Uyarı Bildirimi" nedir? - Son Dakika
Üye Girişi

AFAD'dan korkutucu bildirim: "Hayati Uyarı Bildirimi" nedir?

13.06.2022 01:40
AFAD'dan korkutucu bildirim: "Hayati Uyarı Bildirimi" nedir?

AFAD, bugün birçok akıllı telefona bildirim gönderdi. Sesiyle gündem olan bildirim Hayati Uyarı Bildirimi adı altında geldi.

12 Haziran günü Android ve iPhone akıllı telefonlara AFAD tarafından Hayati Uyarı Bildirimi mesajı ulaştı. Özellikle korkutucu bildirim sesi, akıllı telefon kullanıcılarını tedirgin etti. Birçok kişiyi doğal afet ve deprem korkusuna saran bildirim, olası afetlere karşı  irtibat numarası hatırlatması içeriyor.

AFAD: " Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız"

Ülkemiz, son günlerde yoğun bir yağmurlu havanın etkisi altında. Öyle ki bu durum, sel baskını ve heyelan gibi birçok doğal afeti tetikliyor. Öyle ki önümüzdeki haftalarda yaz sıcaklarıyla birlikte olası orman yangınları da AFAD için önlem alınması gereken konuların başında geliyor.

Apple Watch için sevindiren gelişme: Acil durumlarda yardımınıza koşacak!

AFAD, çok hızlı önlemler alabilmenin yolunun vatandaşlardan geçtiğini düşünerek bir bildirim mesajı gönderdi. İrtibat telefonunun hatırlatıldığı Hayati Uyarı Bildirimi, özellikle sesiyle dikkatleri üzerine çekti. AFAD, bildirimde şu ifadelere yer verdi.

Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız.

AFAD'dan korkutucu bildirim:

Sosyal medyada ise Hayati Uyarı Bildirimi, sesi ile gündem oldu. Birçok kişi bildirim sesiyle irkildiğini belirtti. Bazı kişiler de bildirim sesiyle birlikte büyük bir deprem olduğunu düşündü. Öte yandan bu bildirim Acil Çağrı Merkezi hattının irtibat numarası hatırlatmasıydı.

YORUMLAR
500
Ankara'da devam eden sağanak yağış sebebiyle eğitime ara verildi! Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi Ankara'da devam eden sağanak yağış sebebiyle eğitime ara verildi! Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi Sel nedeniyle Akyurt'ta bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Sel nedeniyle Akyurt'ta bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Kaynak: Shiftdelete

AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD'dan korkutucu bildirim: 'Hayati Uyarı Bildirimi' nedir? - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
22:47 Form geçici klas kalıcı! 57 yaşındaki Hagi gösteri maçında eski günlerinden bir demet sundu
22:39 Ankara'da devam eden sağanak yağış sebebiyle eğitime ara verildi! Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi
21:56 Van 5,0 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi
21:46 Ankara Esenboğa Havalimanı'nda korku dolu anlar! Çıkan hortum sonucu uçaklar piste iniş yapamadı
21:40 Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var
21:04 Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi
20:33 Erdoğan, "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusunu yanıtladı: Bunlar YSK seçimi ilan edene kadar adaylarını açıklayamazlar
20:29 PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var
19:33 Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 01:45:13. #1.12#
SON DAKİKA: AFAD'dan korkutucu bildirim: "Hayati Uyarı Bildirimi" nedir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement