AFAD'dan korkutucu bildirim: "Hayati Uyarı Bildirimi" nedir?

12 Haziran günü Android ve iPhone akıllı telefonlara AFAD tarafından Hayati Uyarı Bildirimi mesajı ulaştı. Özellikle korkutucu bildirim sesi, akıllı telefon kullanıcılarını tedirgin etti. Birçok kişiyi doğal afet ve deprem korkusuna saran bildirim, olası afetlere karşı irtibat numarası hatırlatması içeriyor.

AFAD: " Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız"

Ülkemiz, son günlerde yoğun bir yağmurlu havanın etkisi altında. Öyle ki bu durum, sel baskını ve heyelan gibi birçok doğal afeti tetikliyor. Öyle ki önümüzdeki haftalarda yaz sıcaklarıyla birlikte olası orman yangınları da AFAD için önlem alınması gereken konuların başında geliyor.

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AFAD, çok hızlı önlemler alabilmenin yolunun vatandaşlardan geçtiğini düşünerek bir bildirim mesajı gönderdi. İrtibat telefonunun hatırlatıldığı Hayati Uyarı Bildirimi, özellikle sesiyle dikkatleri üzerine çekti. AFAD, bildirimde şu ifadelere yer verdi.

Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız.

Sosyal medyada ise Hayati Uyarı Bildirimi, sesi ile gündem oldu. Birçok kişi bildirim sesiyle irkildiğini belirtti. Bazı kişiler de bildirim sesiyle birlikte büyük bir deprem olduğunu düşündü. Öte yandan bu bildirim Acil Çağrı Merkezi hattının irtibat numarası hatırlatmasıydı.