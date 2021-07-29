AFAD'dan Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, etkilenen 58 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada yangın çıktığı hatırlatılarak, yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve 30 su ikmal aracının kullanıldığı ifade edilen açıklamada, "3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 138 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir." bilgisi verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'dan Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz, 17 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir.

Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmiştir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar görmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel, 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır."

Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir arazözün devrilmesi sonucunda yaralanan sürücünün tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, tedbir amaçlı toplam 1300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonunun hazır hale getirildiği kaydedildi.

Türk Kızılay tarafından 1 sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracı ile 20 bin 400 kişi/öğün kapasiteli beslenme ünitelerinin 25 personel ile birlikte bölgeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, çalışmalara destek vermek üzere Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğünden il müdürü ve 20 personel ile İzmir AFAD İl Müdürlüğünden il müdürü ve 7 personelin Antalya'da görevlendirildiği aktarıldı.

Mersin'deki orman yangını

Dün Mersin'in Aydıncık ilçesinde de orman yangını çıktığına işaret edilen açıklamada, yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 97 arazözle müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, Mersin AFAD İl Müdürlüğünden 3 araç ve 10 personel bölgede görevlendirildiği, ayrıca Ankara, Niğde ve Karaman'dan Mersin Valiliği ile eşgüdüm halinde 9 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 su tankerinin bölgeye sevk edildiği bilgisi verildi.

Barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Aydıncık'ta 135, Gülnar'da 500 ve Bozyazı'da 60 kişilik olmak üzere toplam 695 kişilik kapasite hazırlandığı belirtilen açıklamada, hasar tespit çalışmaları amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 3 araç ve 6 personel görevlendirildiği aktarıldı.

Osmaniye'deki orman yangını

Osmaniye'nin Kırmacılı köyü mevkisi ve Karacalar mevkisinde dün iki ayrı orman yangını çıktığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangınlara 1 uçak, 3 helikopter, 41 arazöz, 18 su tankeri, 20 iş makinesi, 1 JCB, 2 TOMA, 9 tır, 24 arazi aracı ve toplam 312 personel ile müdahale edilmektedir. Osmaniye AFAD İl Müdürlüğünden 1 araç ve 4 personel bölgede görevlendirilmiştir. AFAD eşgüdümünde Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay valiliklerinden bölgeye 7 su tankeri, 7 arazöz, 1 ekskavatör ve 3 itfaiye aracı sevk edilmiştir. Karacalar mevkisindeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Kırmacılı köyünde yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir. Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edilmiş olup, yangınlardan etkilenen vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan Yurdu tahsis edilmiştir."

Adana'daki orman yangını

Adana'da dün 21 alanda orman yangını çıktığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangınlara 1 uçak, 1 helikopter, 16 arazöz, 12 su tankeri, 8 itfaiye aracı, 4 iş makinesi, 1 ekskavatör, 1 robet, 2 pikap, 5 araç ve toplam 345 personelle müdahale edilmektedir. Meydana gelen yangınlardan 7 vatandaşımız etkilenmiştir. Sağlık Bakanlığından 8 ambulans, 1 UMKE aracı ve 27 personel bölgeye sevk edilmiştir. Adana AFAD İl Müdürlüğünden 4 araç ve 18 personel bölgede görevlendirilmiştir. Kozan ilçesinden Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı ve Bağözü mahallelerinden 1680 vatandaşımızın, Aladağ ilçesinden ise 25 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Kozan ilçesi Kızlarsekisi, Salmanlı, Gökyüzü, Kuytucak ve Akarca mahallelerinde, Aladağ ilçesi Boztahta köyünde tahliye çalışmaları devam etmektedir."

Marmaris'teki orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, "Yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 30 arazözle müdahale edilmektedir. Muğla AFAD İl Müdürlüğünden 1 araç ve 4 personel bölgede görevlendirilmiştir. Yangın an itibarıyla herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekle birlikte, yangının yerleşim yerlerine doğru yayılması ihtimaline yönelik olarak tahliye planlamasına başlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.