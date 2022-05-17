AFAD'dan Marmara Denizi merkezli deprem senaryolu tatbikata hazırlık toplantısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Marmara Denizi merkezli deprem senaryosu üzerinden masa başı uzantılı saha tatbikatı öncesi hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Kağıthane'deki Afet Yönetim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AFAD grupları ve bazı STK temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, AFAD tarafından 20 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek "İstanbul Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" öncesinde hazırlık çalışmaları için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki uygulamaları ve koordinasyonun güçlendirilmesini burada test edeceklerini anlatan Bozkurt, "13 afet grubu, 300 araç, yaklaşık 4 bin personel bu tatbikatta bizzat görev alacak. Tatbikat öncesi bazı hazırlıkları gözden geçirerek, İstanbul Adalar açıklarında 7,5 büyüklüğünde bir deprem senaryosunun akabinde Kağıthane ilçemizdeki 18 farklı noktada tahliye, yerleştirme ve planlamayı hedefliyoruz. Tatbikat kapsamında 24 farklı ilimizden alanında uzman personel var. Buradaki temel amacımız, afet farkındalık kültürünü toplumdaki bütün kesimlere anlatmak. Bu kapsamda önemli çalışmalar yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 2022'nin "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan edildiğini ve bu sebeple "Ulusal Düzey Tahliye ve Yerleştirme Planlama Tatbikatı"nı gerçekleştirmek üzere AFAD ekiplerinin 73 araçla İstanbul'a intikal ettiklerini belirten Bozkurt, şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz sene İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında önemli çalışmalar icra ettik. 51 milyon hedef belirlemiştik, 56 milyondan fazla vatandaşımıza ulaştık. İstanbul'da 7 milyon 750 binden fazla vatandaşımıza gerek uzaktan eğitim gerekse de yüz yüze olarak afet farkındalık çalışmalarını yürüttük. Bu yıl da önemli bir çalışmayı yürüteceğiz. Birçok önemli ilimizde başarılı tatbikatlar gerçekleştirdik. 20 Mayıs'ta da 18 farklı noktada mobil cihazlar ve hava araçlarımızla masa başı uzantılı başarılı bir tatbikat yapmayı planlıyoruz."

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise olası bir İstanbul depremi için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Kağıthane Belediyesi olarak da ilçemizde Afet Yönetim Merkezi'mizi oluşturduk. İlçemizdeki 90 ayrı noktayı 400 kamerayla izlediğimiz özel bir mekan. Çalışma ofislerimizle burada faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm çalışmalarımızı da sürdürmeye devam ediyoruz. İlçemizde 2004'ten bugüne yaklaşık 170 bin binanın dönüşümü de sağlanmış oldu. Aynı zamanda ilçemizde olası bir depremde hem iletişim kanallarının açık olması hem de vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Kağıthane'de 175 toplanma alanı oluşturarak vatandaşlarımıza sunmuş olduk. Bu cuma gerçekleşecek büyük tatbikatta da gerçek senaryoda da tüm çalışma gruplarımızla sahadayız. Umarım İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olur."

Toplantı, ilgili kurum temsilcilerinin sunumlarının ardından sona erdi.