AFAD'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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AFAD'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması

22.06.2022 01:20
AFAD'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 592'si Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesinin görevlendirildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 592'si Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesinin görevlendirildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde devam ettiğini belirtildi.

Açıklamada, Muğla Valiliği İl AFAD Merkezinin "Türkiye Afet Müdahale Planı" kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle toplandığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Orman Genel Müdürlüğü ve Muğla AFAD İl Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda bölgede yürütülen çalışmalara 592'si Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere; AFAD, İtfaiye, DSİ, Karayolları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE'den toplamda 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirilmiştir."

Bölgeye 2 mobil baz istasyonunun sevk edildiği, İzmir'den de AFAD Mobil Koordinasyon Tırı'nın gönderildiği belirtilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği aktarıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Marmaris, Tragger, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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