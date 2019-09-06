Son Dakika Haberleri: AFAD'dan masa başı habersiz deprem tatbikatı
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AFAD'dan masa başı habersiz deprem tatbikatı

1 saat önce

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kırıkkale'deki ana çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını test etmek amacıyla habersiz masa başı tatbikat gerçekleştirildi.

AFAD'dan masa başı habersiz deprem tatbikatı, System.String[]

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kırıkkale'deki ana çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını test etmek amacıyla habersiz masa başı tatbikat gerçekleştirildi.


Kırıkkale'de merkez üssü Keskin ilçesi olan 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öngörülerek habersiz başlayan tatbikatta, Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerine ve AYDES sorumlularına İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde ivedi olarak toplanılması yönünde SMS gönderildi. Gönderilen SMS sonrası İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ve AYDES sorumluları İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine intikal etti. İntikalin hemen ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun ile koordinasyon kurulu üyeleri, sahadaki durum ve yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi sundu.


Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in başkanlığındaki tatbikata Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Yusuf Aysu ve İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:55 Kaynak: İHA
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