AFAD'dan masabaşı ve saha tatbikatı - Son Dakika
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AFAD'dan masabaşı ve saha tatbikatı

6 saat önce

Konya İl Afet ve Durum (AFAD) Müdürlüğü, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Masabaşı ve Saha Tatbikatı kapsamında olası bir depreme karşı çalışma gerçekleştirildi.

AFAD'dan masabaşı ve saha tatbikatı, System.String[]

Konya İl Afet ve Durum (AFAD) Müdürlüğü, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Masabaşı ve Saha Tatbikatı kapsamında olası bir depreme karşı çalışma gerçekleştirildi.


Konya AFAD Müdürlüğü tarafından TAMP Konya kapsamında hazırlanan senaryoda; 12 Aralık 2019 saat 09: 00'da merkez üssü Akşehir ilçesinde, büyüklüğü 5,5 olan, yerin 12 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Senaryo gereği gerçekleşen deprem Tuzlukçu ilçesini de etkiledi. AFAD RED sonuçlarına göre depremde 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 21 kişi hafif şekilde yaralandı. Bunun üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan ilk bilgiler ışığında tüm hizmet gruplarına Seviye 1'den afete müdahale çalışmalarına başlama çağrısı yapıldı. Sarsıntının bitimi ile birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hasarın yoğunlaştığı bölgelere dair bilgileri alarak değerlendirmeye başladı. Deprem bölgesinde elektrik, su, doğalgaz kesintilerinin yaşandığı, ulaşımda aksamaların olduğu, karasal ve GSM haberleşme hatlarında hasarlar meydana geldiğine ilişkin tespitler yapıldı. Deprem sonrasında Akşehir ilçesinde 2 konutta yangın çıktığı, Akşehir ilçesinde durumu ağır olan 1 yaralının ise acil olarak hava ambulansı ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği belirtildi.


Masa başı tatbikatı çalışması da, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak Başkanlığında, Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yerleşkesinde bulunan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde (AADYM) saat 09.00'da icra edildi. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri ve 26 Yerel Düzey Hizmet Grupları Operasyon Planlarından sorumlu ana çözüm ortağı olan kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Masa başı tatbikatında TAMP ve AYDES'in uygulaması ile afet alanında görevlendirilen ekipler ve malzemelerin yönlendirmesi sağlandı.


Senaryo kapsamında depremden etkilen Akşehir ilçesi Ilıcak köyü içerisinde Ilıcak köyü iç yolunda 1 adet kerpiç bina yıkıldığı, bina da 1 ölü 4 ağır yaralı enkazda bulunduğu belirlendi. Bu binanın yanında bulunan tek katlı kerpiç bir binanın yıkılması sonucu 2 büyükbaş 5 küçükbaş hayvanın telef olduğu bilgisi alındı. Fay ve depremin odak noktasına yakın olan hasarın olduğu başta Akşehir ilçesi Bozlağan, Ilıcak, Gedil, Üçhüyük ve Çimendere mahalleri olmak üzere toplam 20 yıkık ve 681 ağır hasarlı binaların bulunduğu tespit edildi. Akşehir ilçesinin diğer mahalleleri ile Tuzlukçu ilçesinde hasar tespit çalışması yapılarak, gelen ihbarlar doğrultusunda da diğer ilçe ve mahallelerde de hasar tespit çalışması işlemleri yapıldı. Tarım ilaçları satışı yapan bir işletmede depremden dolayı rafların devrildiği kimyasal maddelerin de etrafa saçılması sonucu etrafa yoğun bir şekilde koku yayıldığı, yayılan kokudan 3 kişinin zehirlendiği belirlendi.


Mizansen olarak sergilendiği 26 Yerel Düzey Hizmet Grupları Operasyon Planlarından sorumlu ana çözüm ve destek çözüm ortağı olan kamu kurum ve kuruluşlarının ekiplerinin olay bölgesine en kısa sürede ulaştığı, tüm ekiplerin çalıştırıldığı arazi tatbikatı gerçekleştirildi. - KONYA

Akşehir, Konya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:13 Kaynak: İHA
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