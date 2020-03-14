AFAD'dan minik öğrencilere eğitim - Son Dakika

Ankara AFAD İl Müdürlüğü tarafından Mamak Belediyesi Ekin, Başak ve Necip Fazıl Aile Merkezleri oyun odası miniklerine afet bilinci eğitimi verildi. Necip Fazıl Aile Merkezi'nde Oyun Odası'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, çocuklara deprem ve depreme hazırlık konusunda temel bilgi kavramlarının yanı sıra, okulda ve evde büyükleriyle birlikte gerçekleştirebilecekleri hazırlık çalışmaları da anlatıldı.



Temel afet bilinci eğitiminde minik AFAD gönüllülerine, "Yapısal riskler, toplanma ve buluşma yerleri, afetler sırasında doğru davranış şekilleri, yaşanılan mekanlarda risklerin azaltılması, acil durum çantası hazırlanması, afetle mücadelede ilk bilgi ve kavramlar, yaşam çevremizdeki riskler, afet bilinci kültürü" konularında bilgiler verildi. Ayrıca afet çantasının içerisinde olması gereken malzemeler hakkında da bilgilendirme yapılarak, minik AFAD gönüllüleriyle birlikte afet çantası hazırlandı. - ANKARA