Son Dakika Haberleri: Afad'dan Mozambik'e Çadır Kent - Beria

Afad'dan Mozambik'e Çadır Kent - Beria

16 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Idai kasırgasının vurduğu Mozambik'te evlerini terk etmek zorunda kalanlar için çadır kent oluşturdu.

İSMET KARAKAŞ - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Idai kasırgasının vurduğu Mozambik'te evlerini terk etmek zorunda kalanlar için çadır kent oluşturdu.

Idai kasırgası ve yoğun yağışların etkilediği Mozambik'teki faaliyetlerini sürdüren AFAD ekiplerince, felaketten en fazla etkilenen şehir olan Beria yakınlarındaki Tica'da çadır kent kuruldu.

Türkiye'den askeri kargo uçağıyla getirilen çadırlar, Mozambik'teki AFAD ekiplerinin tespiti sonucu, evini terk etmek zorunda kalan ve daha önce başka yardım kuruluşlarının ulaşamadığı Tica'ya gönderildi.

Halkın kullanımına sunulan çadırların kurulmasında AFAD ekiplerine, yardım faaliyetleri kapsamında bölgede bulunan diğer Türk kuruluşları UMKE, AKUT ve Türkiye Diyanet Vakfı personeli de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:27 Kaynak: AA

Mozambik, AFAD, Güncel
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