Son Dakika Haberleri: Afad'dan Öğrencilere Eğitim

Afad'dan Öğrencilere Eğitim

1 saat önce

Kilis'te, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere, Deprem ve Yangın Teorik Eğitimi, deneyimli uzman AFAD ekiplerince verildi.

Afad'dan Öğrencilere Eğitim, System.String[]
Kilis'te, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere, Deprem ve Yangın Teorik Eğitimi, deneyimli uzman AFAD ekiplerince verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ekipleri iş birliği ile Merkezdeki Süleyman Demirel orta okulu ve Mübeccel Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesinde öğrencilerin olası depremler ve yangın felaketleri karşısında bilinçlerini arttırmaya yönelik Deprem ve Yangın Teorik Eğitimi deneyimli uzman AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Eğitime idareciler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenciler katılırken, teorik eğitimin ardından yapılan deprem tatbikatı, sirenlerin çalınmasıyla başladı. Siren sesiyle öğrenciler sınıfları tahliye ederek bahçeye ve okul dışına çıktılar. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:07 Kaynak: İHA

Kilis, AFAD, Yaşam
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