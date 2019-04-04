Afad'dan Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi
59 dakika önce
Bursa'nın Mudanya ilçesinde İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından "AFAD gönüllülüğü" projesi dahilinde ilk yardım eğitimi verildi.
Bursa
'nın Mudanya
ilçesinde İmam Hatip Anadolu Lisesi
öğrenci ve öğretmenlerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) tarafından "AFAD gönüllülüğü" projesi dahilinde ilk yardım eğitimi verildi.
İlk yardımda doğru müdahale eğitiminde genel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel hayat desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda, şuur bozukluklarında, kırık ve çıkıklarda, yanık ve donmalarda, zehirlenmelerde, ısırma ve sokmalarda ilk yardım ile hasta/yaralı taşıma teknik eğitimleri anlatıldı. Öğrenci ve öğretmenler teorik bilgi sonrasında uygulamalı ilk yardım teknikleri tatbiki olarak gösterildi. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:11 Kaynak: İHA
Tüfeğiyle Dükkan Basan Saldırgana, Sokak Ortasında Öldüresiye Dayak Kamerada!
Seçimi Kaybeden Muhtar, Seçilen Adayın Foyasını Ortaya Çıkardı! Köy Karıştı
Madde Bağımlısı Genç, Ebeveynlerini Rehin Aldı! Polis, 2 Saatte İkna Etti
Hastada Kızamık Virüsü Tespit Edildi, Yoğun Bakım Karantinaya Alındı