Son Dakika Haberleri: Afad'dan Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi

Afad'dan Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi

59 dakika önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından "AFAD gönüllülüğü" projesi dahilinde ilk yardım eğitimi verildi.

Afad'dan Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından "AFAD gönüllülüğü" projesi dahilinde ilk yardım eğitimi verildi.

İlk yardımda doğru müdahale eğitiminde genel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel hayat desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda, şuur bozukluklarında, kırık ve çıkıklarda, yanık ve donmalarda, zehirlenmelerde, ısırma ve sokmalarda ilk yardım ile hasta/yaralı taşıma teknik eğitimleri anlatıldı. Öğrenci ve öğretmenler teorik bilgi sonrasında uygulamalı ilk yardım teknikleri tatbiki olarak gösterildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:11 Kaynak: İHA

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