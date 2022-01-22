AFAD'dan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde devam eden kar yağışları ve olumsuz hava koşullarıyla ilgili illerdeki son durumu açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde devam eden kar yağışları nedeniyle, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili çalışma gruplarında, 62 bin 262 personel ile 20 bin 451 araç, makine ve teçhizat yer alıyor. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 ildeki çalışma grupları, TAMP'a göre faaliyete geçti. Türk Kızılay bünyesinde bulunan 9 bölge, 3 yerel afet müdahale merkezi teyakkuza geçirildi, nöbetçi ekipler hazırlanarak görevlendirmeler gerçekles¸tirildi.

İllerde oluşan son durum şu şekilde: Mardin : Olumsuz hava kos¸ullarından etkilenen 950 vatandas¸ güvenli bölgeye alınarak kumanya dagˆıtımı yapıldı.Kırs¸ehir: Kırs¸ehir- Ankara yolunda s¸iddetli rüzgar sonucu bir yüksek gerilim diregˆi kara yoluna devrildi. Herhangi bir yaralanma ve can kaybına neden olmadı. Kısa süren çalıs¸ma sonrası yol trafigˆe açıldı. Batman : AFAD ve Kızılay tarafından yurtlara alınan 210 vatandas¸ın aks¸am yemekleri ve sabah kahvaltıları kars¸ılandı. Yollarda mahsur kalan 400 kis¸i güvenli alanlara alındı. Kilis : Olumsuz hava kos¸ullarından etkilenen 150 kis¸i güvenli alanlara alındı. Mersin : Olumsuz hava kos¸ullarından etkilenen 12 vatandas¸ güvenli bölgeye alınarak kumanya dagˆıtımı yapıldı. Bingöl : Olumsuz hava kos¸ullarından etkilenen 480 vatandas¸ımız güvenli bölgeye alındı. 260 kumanya dagˆıtımı yapıldı, 75 vatandas¸ın geçici konaklaması sagˆlanmıs¸ ve 12 araca 500 litre yakıt destegˆi verildi.

Haber: ANKARA,