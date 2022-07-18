Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (6) - Son Dakika
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Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (6)

18.07.2022 22:55
Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (6)

AFAD: 253 HEYELAN, 32 MAHSUR KALMA, 76 SU BASKINI İHBARI ALINDIAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Ordu'da meydana gelen afetle ilgili yapılan açıklamada;

AFAD: 253 HEYELAN, 32 MAHSUR KALMA, 76 SU BASKINI İHBARI ALINDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Ordu'da meydana gelen afetle ilgili yapılan açıklamada; kırsal alanda 253 heyelan meydana geldiği belirtilerek, şöyle denildi: "Ordu'nun Altınordu, Perşembe, Fatsa, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinde bugün aralıklarla aşırı yağış meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla 32 mahsur kalma, 76 konut ve iş yeri su baskını ile 28 konutu etkileyen heyelan ihbarı alındı. Ayrıca kırsal alanda 253 heyelan meydana geldi. Yol açma ve temizleme çalışmaları Karayolları, DSİ ve Belediyelere ait 298 iş makinesi ve 418 personel ile devam ediyor. Mahsur kalan vatandaşlarımız AFAD ve Belediye ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı. Çalışmalara destek vermek amacıyla AFAD Samsun İl Müdürlüğü'nden ekip görevlendirildi. Zarar ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz."

ANKARA, -


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Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (2) Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (2) Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (3) Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (3)
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (6) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da dere taştı; 2 iş yerini ve 10 evi su bastı (6) - Son Dakika
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