" Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerimizde haftasonu etkili olacağı tahmin edilen şiddetli rüzgarın orman yangınını riskini artıracağından, vatandaşlarımızın orman alanlarında piknik, tarla temizliği ve anız sebepleriyle kesinlikle ateş yakmaması, görülen ateş veya dumanı 112'ye bildirmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afad'dan Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.