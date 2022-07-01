Afad'dan Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Afad'dan Orman Yangını Uyarısı

01.07.2022 23:17
Afad'dan Orman Yangını Uyarısı

AFAD, “Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerimizde hafta sonu etkili olacağı tahmin edilen şiddetli rüzgarın orman yangınını riskini artıracağından, vatandaşlarımızın orman alanlarında kesinlikle ateş yakmaması önem arz etmektedir” uyarısını yaptı.

AFAD, " Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerimizde hafta sonu etkili olacağı tahmin edilen şiddetli rüzgarın orman yangınını riskini artıracağından, vatandaşlarımızın orman alanlarında kesinlikle ateş yakmaması önem arz etmektedir" uyarısını yaptı.

AFAD, Ege Bölgesi'nde hafta sonu öngörülen şiddetli rüzgar nedeniyle, ormanlık alanda ateş yakılmaması uyarısı yaptı. AFAD'ın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerimizde haftasonu etkili olacağı tahmin edilen şiddetli rüzgarın orman yangınını riskini artıracağından, vatandaşlarımızın orman alanlarında piknik, tarla temizliği ve anız sebepleriyle kesinlikle ateş yakmaması, görülen ateş veya dumanı 112'ye bildirmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YORUMLAR
500
Son dakika haber... AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı Son dakika haber... AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı Son dakika haberleri... Çanakkale'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı Son dakika haberleri... Çanakkale'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı
Kaynak: ANKA

Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afad'dan Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:08 Libya'da bir grup eylemci Temsilciler Meclisi'ni basarak ateşe verdi
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
22:00 Canlı yayında Bakan Bilgin'den EYT'lileri ilgilendiren açıklama: Çalışmalarımız var, sorunu çözeceğiz
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
21:12 Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 23:23:13. #1.13#
SON DAKİKA: Afad'dan Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement