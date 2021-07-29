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AFAD'dan orman yangınları açıklaması - Son Dakika

AFAD'dan orman yangınları açıklaması

29.07.2021 16:16
AFAD'dan orman yangınları açıklaması, System.String[]

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1'i ağır, 138 vatandaşın yangından etkilendiği açıklandı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1'i ağır, 138 vatandaşın yangından etkilendiği açıklandı. Adana'da 21 alanda çıkan orman yangınlarından 7 vatandaşın etkilendiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada orman yangını çıktığı, yangına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtilerek, "Yürütülmekte olan söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve 30 su ikmal aracı görev yapmaktadır. SAKOM'dan alınan bilgiye göre yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 138 vatandaşımız etkilenmiştir. Yangından etkilenen 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir. Antalya AFAD İl Müdürlüğü'nden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir. Çalışmalara destek vermek üzere Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü'nden il müdürü ve 20 personel ile İzmir AFAD İl Müdürlüğü'nden il müdürü ve 7 personel Antalya'da görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Mersin, Kocaeli ve İstanbul illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz, 17 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir" denildi.

Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evlerin tahliye edildiği belirtilerek, "Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar görmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 24 personel 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Tedbir amaçlı toplam bin 300 kişi kapasiteli 2 Kredi Yurtlar Kurumu yurdu ve 4 Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonu hazır hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Söndürme çalışmalarına katılan Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazözün devrilmesi sonucunda sürücüsünün yaralandığı ve tedavi altına alındığı bildirildi. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 1 sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracı ile 20 bin 400 kişi kapasiteli beslenme ünitelerinin 25 personel ile birlikte bölgeye sevk edildiği kaydedildi.MERSİN AYDINCIK ORMAN YANGINIDün Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınına 1 uçak, 5 helikopter ve 97 arazöz ile müdahale edildiği belirtilerek, "Mersin AFAD İl Müdürlüğü'nden 3 araç ve 10 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Ankara, Niğde ve Karaman illerinden Mersin Valiliği ile eşgüdüm halinde 9 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir. Barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Aydıncık'ta 135, Gülnar'da 500 ve Bozyazı'da 60 kişilik olmak üzere toplamda 695 kişilik kapasite hazırlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 3 araç ve 6 personel görevlendirilmiştir" denildi. OSMANİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARI28 Temmuz 2021 tarihinde Osmaniye'nin Kırmacılı köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde iki ayrı orman yangını çıktığı belirtilerek, "Yangınlara; 1 uçak, 3 helikopter, 41 arazöz, 18 su tankeri, 20 iş makinesi, 1 JCB, 2 TOMA, 9 TIR, 24 arazi aracı ve toplam 312 personel ile müdahale edilmektedir. Osmaniye AFAD İl Müdürlüğü'nden 1 araç ve 4 personel bölgede görevlendirilmiştir. AFAD eşgüdümünde Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay valiliklerinden bölgeye 7 su tankeri, 7 arazöz, 1 ekskavatör ve 3 itfaiye aracı sevk edilmiştir. Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Kırmacılı köyünde yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir. Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edilmiş olup, yangınlardan etkilenen vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan yurdu tahsis edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. ADANA'DAKİ YANGINLARAdana'da dün 21 alanda orman yangını çıktığı belirtilerek, "Yangınlardan 7 vatandaşımız etkilenmiştir. Sağlık Bakanlığı'ndan 8 ambulans, 1 UMKE aracı ve 27 personel bölgeye sevk edilmiştir. Adana AFAD İl Müdürlüğü'nden 4 araç ve 18 personel bölgede görevlendirilmiştir. Kozan ilçesinden Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı ve Bağözü mahallelerinden bin 680 vatandaşımızın, Aladağ ilçesinden ise 25 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Kozan ilçesi Kızlarsekisi, Salmanlı, Gökyüzü, Kuytucak ve Akarca mahallelerinde, Aladağ ilçesi Boztahta köyünde tahliye çalışmaları devam etmektedir" denildi. MARMARİS ORMAN YANGINI

Bugün Muğla'nın Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığı kaydedilerek, "Yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale edilmektedir. Yangın an itibarıyla herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekle birlikte, yangının yerleşim yerlerine doğru yayılması ihtimaline yönelik olarak tahliye planlamasına başlanmıştır" denildi.

ANKARA, -


Manavgat, Antalya, Uçak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFAD'dan orman yangınları açıklaması - Son Dakika


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