AFAD'dan Osmaneli İtfaiyesine eğitim - Son Dakika

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Osmaneli İtfaiyesi personeline trafik kazalarındaki imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla eğitim verildi.

Eğitimde, trafik kazalarında çevre güvenliği, kazazede ve personel güvenliği, kesme ayırma ve ram kullanımı ile ilgili teorik eğitim uygulamalı olarak verilirken kaput-kapı açılması, direk kesilmesi ve çöken tavan kaldırması hakkında da bilgi verildi.

Eğitimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.