Üye Girişi
AFAD'dan Rize'deki sel ve heyelanlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

AFAD'dan Rize'deki sel ve heyelanlara ilişkin açıklama Açıklaması

18.07.2021 11:23
AFAD'dan Rize'deki sel ve heyelanlara ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki sel ve heyelanların ardından yürütülen çalışmalarda kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmalarının, Güneysu ilçesi ve Muradiye beldesinde 2 noktada 57'si dalgıç 244 personelle devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki sel ve heyelanların ardından yürütülen çalışmalarda kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmalarının, Güneysu ilçesi ve Muradiye beldesinde 2 noktada 57'si dalgıç 244 personelle devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 14 Temmuz Çarşamba akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar neticesinde Merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere Rize'de meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Rize'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerel düzey çalışma gruplarının AFAD koordinasyonunda 7/24 esasına göre çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, TAMP kapsamında görevlendirilen toplam personel sayısının 2 bin 776, toplam görevlendirilen araç sayısının ise 704 olduğu ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, metrekareye Güneysu ilçesinde 213,6 kilogram, Çayeli Madenli beldesine 188,2 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, yaşanan sel afetinde 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmalarının Güneysu ilçesi ve Muradiye beldesinde 2 noktada 57'si dalgıç olmak üzere 244 personelle devam ettiği anlatıldı.

Arama çalışmalarına AFAD ekipleri ile birlikte, JAK, UMKE, Sahil Güvenlik, deniz polisi ile AKUT, ANDA ve İHH ekiplerinin katıldığı, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 sahil güvenlik gemisi, 30 gemi personeli, AFAD ve Jandarmaya ait 4 köpekli arama timinin de destek verdiği belirtilen açıklamada, ayrıca bölgeye keşif amaçlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopter ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı'nın (JİKU) görevlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekipleri tarafından bugün itibarıyla toplam 1039 bina ve 2 bin 691 bağımsız bölümde yapılan incelemeler sonucunda, 39 ağır yıkık bina, 83 ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildi, hasar tespit çalışmaları devam ediyor." bilgisi aktarıldı.

Ulaşım altyapı çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Rize-Çayeli ayrımı Küçükçayır il yolu, Güneysu-Başköy yolu, Güneysu-Büyükköy-Çayeli yolu ve Çayeli-Hemşin yolunun 16 Temmuz itibarıyla ulaşıma açıldığı aktarılan açıklamada, yollarda iyileştirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 346 köyün 143'ünde selden dolayı kapanan ana yolların tamamının açıldığı, afetten dolayı kapanan 426 köy içi bağlantı yolunun 342'sinin ulaşıma açıldığı, 84'ünde çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Enerji çalışmaları

İl genelinde afetten sonra ilk etapta 288 trafo merkezinde toplam 24 bin aboneye enerji verilemediği ifade edilen açıklamada, çalışmalar sonucunda trafo hasarlarının giderildiği ve tüm abonelere enerji verildiği duyuruldu.

Sağlık ve psikososyal destek çalışmaları

Sel afetinde 5 yaralının hastanelere ulaştırıldığı, 4'ünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği, 1 yaralının tedavisinin hastanede sürdüğü bildirilen açıklamada, afetten etkilenen bölgelerde 188 vatandaşa psikososyal destek hizmeti verildiği aktarıldı.

AFAD'ın açıklamasında, bölgede tahliye ve yerleştirme işlemlerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Çayeli Büyükköy beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye beldesinden 3 kişi, merkez Karayemiş'ten 30 kişi, Ambarlık köyünden 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişi tahliye edilmiştir. Güneysu Merkez Mahallesi'nden tahliye edilen 15 kişi, Güneysu Spor Lisesi yurduna yerleştirilmiştir. Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen sıcak çorba, kumanya ve içecek ikramları ile şu ana kadar 28 bin 376 kişiye ulaşılmıştır. Güneysu ilçesinde, Tepebaşı köyünde, Muradiye beldesinde, Büyükköy beldesinde ve Spor Lisesi Pansiyonunda toplam 650 kişiye hem öğle hem de akşam sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır."

Haberleşme çalışmaları

Sel afetinin yaşandığı ilk saatlerde 9 yerleşim yerinde 11 baz istasyonunda ve 73 santralde toplam 3 bin 312 internet arızası ve 2 bin 538 telefon arızasının rapor edildiği, çalışmalar sonucunda haberleşme kesintisi olan bölgenin bulunmadığı bildirilen açıklamada, Muradiye beldesine mobil baz hattı yerleştirildiği ve Güneysu ilçe merkezine mobil baz istasyonu kurularak ücretsiz internet ve şarj hizmeti verildiği aktarıldı.

İçme suyu ve kanalizasyon çalışmaları

Açıklamada, Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Madenli beldelerinin tamamında içme suyu ve kanalizasyon probleminin giderildiği, Büyükköy beldesinin üst kodlarındaki depolara ulaşım sorunu giderildiği ve beldenin yüzde 90'ına su verildiği anlatıldı.

Afet etüt çalışmaları

AFAD tarafından afet etüt çalışmaları kapsamında oluşturulan 4 ayrı ekibin 140 noktada 205 binada inceleme yaptığı aktarılan açıklamada, "İnceleme yapılan bölgede, 4'ü yıkık-ağır hasarlı olmak üzere 44 konutun nakledilmesi, 28 konut için afet önleyici istinat duvarı yapılması, 16 konutun ise kontrol etütleri programına alınması önerilmiş olup görevlendirilen ekiplerce sahada çalışmalar devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, afete müdahale ve hayatın normalleştirilmesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere Rize'ye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 1 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 11,5 milyon ve AFAD Başkanlığınca 5 milyon lira olmak üzere toplam 17 milyon 500 bin lira gönderildiği bildirildi.

Güneysu, Rize, AFAD, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD'dan Rize'deki sel ve heyelanlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş 12:50 Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü 12:40 Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun 12:31 DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun
Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın 11:54 Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında 11:11 Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı 10:37 Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı
Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu! 10:12 Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu! Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı 09:31 Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika Haberleri
12:55 Murat Övüç'ün oğlu skandala doymuyor! Bu kez de alkollü araç kullandığı görüntüleri, sosyal medyada paylaştı
12:43 Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist
12:39 Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü
12:31 DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun
12:21 Sel Gülizar Teyze'nin hayallerini de alıp götürdü! Yıllardır biriktirdiği hac parası, sel sularında kayboldu
12:16 Koca baltalı, oğlu bıçaklı! Çaresiz kadının yardım çığlığı: Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum
12:09 Esenyurt'ta alkollü sürücü terörü! Önce tehditler yağdırdı, sonra ekiplere saldırdı
11:58 Bayram gelmeden trafik kazaları başladı! 2 araca çarpan otomobil ortalığı kan gölüne çevirdi
11:54 Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın
11:37 Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz uyardı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Murat Övüç'ün oğlu skandala doymuyor! Bu kez de alkollü araç kullandığı görüntüleri, sosyal medyada paylaştı Murat Övüç'ün oğlu skandala doymuyor! Bu kez de alkollü araç kullandığı görüntüleri, sosyal medyada paylaştı         
12:56
Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist         
12:44
Tıraş tartışması kanlı bitti! Berber mezarda, müşterisi parmaklıklar ardında Tıraş tartışması kanlı bitti! Berber mezarda, müşterisi parmaklıklar ardında         
12:37
Koca baltalı, oğlu bıçaklı! Çaresiz kadının yardım çığlığı: Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum Koca baltalı, oğlu bıçaklı! Çaresiz kadının yardım çığlığı: Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum         
12:17
Bayram geldi çattı! İşte il il bayram namazı saatleri Bayram geldi çattı! İşte il il bayram namazı saatleri         
11:14
Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor         
11:07
Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı         
10:23
Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KTTC ziyaretine kilitlendi! Kulislerde bu 5 senaryo konuşuluyor Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KTTC ziyaretine kilitlendi! Kulislerde bu 5 senaryo konuşuluyor         
09:49
Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor         
00:28
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış         
23:58
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü         
21:13
Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı         
20:03
Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu         
18:17
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 13:02:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD'dan Rize'deki sel ve heyelanlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement